Трамп вирішив не передавати Україні Tomahawk після розмови з Путіним у жовтні, – WSJ

Президент США Дональд Трамп вирішив не передавати Україні ракети Tomahawk. Це сталося після телефонної розмови американського лідера з главою Кремля Володимиром Путіним у жовтні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

До теми Україна просить про це місяцями: WP назвало, що США можуть запропонувати Києву за мирну угоду

Що змусило Трампа відмовити Україні у наданні Tomahawk?

Видання пише, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф запропонував Володимиру Путіну зателефонувати Дональду Трампу перед візитом Президента України Володимира Зеленського до Білого дому у жовтні.

Зрештою ця розмова дала Кремлю можливість наполягти на аргументах проти надання Києву далекобійних крилатих ракет Tomahawk.

Так, під час телефонної розмови Путін попередив Трампа, що надання Україні Tomahawk призведе до "ескалації війни" й зашкодить відносинам між США та Росією.

Американські чиновники також підтвердили WSJ, що хоча раніше Трамп висловлював стурбованість щодо скорочення американських запасів ракет, розмова з Путіним переконала його не підтримувати передачу Україні Tomahawk.

Ця телефонна розмова відбулася 16 жовтня – за день до візиту Володимира Зеленського до Білого дому.

До речі, полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон заявив в етері 24 Каналу, що, якщо російський диктатор продовжить ігнорувати заклики Трампа сісти за стіл переговорів, президент США з легкістю ухвалить рішення про надання Україні Tomahawk. До того ж Пентагон запевняв, що надання Україні такої зброї не вплине на оборонні можливості самих Штатів.

Чи ведуться переговори між Україною та США про передачу Tomahawk?