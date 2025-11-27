Трамп решил не передавать Украине Tomahawk после разговора с Путиным в октябре, – WSJ
- Президент США Дональд Трамп решил не передавать Украине ракеты Tomahawk после разговора с Владимиром Путиным в октябре.
- Путин предупредил, что это может привести к эскалации войны и навредить отношениям между США и Россией, что повлияло на решение Трампа.
Президент США Дональд Трамп решил не передавать Украине ракеты Tomahawk. Это произошло после телефонного разговора американского лидера с главой Кремля Владимиром Путиным в октябре.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
Что заставило Трампа отказать Украине в предоставлении Tomahawk?
Издание пишет, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф предложил Владимиру Путину позвонить Дональду Трампу перед визитом Президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в октябре.
В конце концов этот разговор дал Кремлю возможность настоять на аргументах против предоставления Киеву дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.
Так, во время телефонного разговора Путин предупредил Трампа, что предоставление Украине Tomahawk приведет к "эскалации войны" и повредит отношениям между США и Россией.
Американские чиновники также подтвердили WSJ, что хотя ранее Трамп выражал обеспокоенность по поводу сокращения американских запасов ракет, разговор с Путиным убедил его не поддерживать передачу Украине Tomahawk.
Этот телефонный разговор состоялся 16 октября – за день до визита Владимира Зеленского в Белый дом.
Кстати, полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил в эфире 24 Канала, что, если российский диктатор продолжит игнорировать призывы Трампа сесть за стол переговоров, президент США с легкостью примет решение о предоставлении Украине Tomahawk. К тому же Пентагон уверял, что предоставление Украине такого оружия не повлияет на оборонные возможности самих Штатов.
Ведутся ли переговоры между Украиной и США о передаче Tomahawk?
Госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина в начале ноября рассказывала, что Украина ведет положительные переговоры с США о покупке ракет Tomahawk и другого дальнобойного оружия. По словам дипломата, украинские делегации работают над расширением финансирования, в частности для закупки дополнительных оборонных мощностей в США.
Сам Дональд Трамп заявлял, что пока не рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk. Несмотря на это, американский лидер подчеркнул, что окончательное решение может все еще изменить.
В то же время СМИ пишут, что Украина вполне может обойтись без ракет Tomahawk. Ведь страна имеет собственный аналог Tomahawk – ракету "Фламинго", которая может стать ключевой в стратегических операциях на территории России, если ее пустят в массовое производство до конца 2025 года.