Як минула зустріч Трампа та Зеленського?

У CNN зауважують, що Трамп відмовляється надати Україні ракети далекого радіуса дії "Томагавк", бо у нього із Зеленським різні погляди щодо майбутнього війни.

Зустріч української та американської команд тривала кілька годин. Як зазначає видання, дехто назвав її "напруженою, відвертою та часом незручною розмовою".

Трамп чітко дав Зеленському зрозуміти під час "прямої та чесної" розмови, що наразі український лідер не отримає ракети далекого радіуса дії, які можуть досягти далекої території Росії, яких він прагне. Один чиновник сказав, що у Трампа склалося враження, що Україна прагне ескалації та продовження конфлікту, і він стурбований потенційними втратами під час майбутньої суворої зими,

Трамп наполягав на припиненні вогню на нинішній лінії фронту та закликав до "припинення вбивств".

Один з американських чиновників додав, що "обидві сторони повинні укласти угоду", бо "умови лише погіршуватимуться".

Що сказав Зеленський про зустріч з Трампом?