Іран завдав ударів балістикою по Хайфі та Єрусалиму: є влучання та постраждалі

Іран атакував ракетами північ Ізраїлю. Це вже другий удар по країні за неділю, 15 червня.

Найбільше ударів зазнала Хайфа. Про це пише 24 Канал з посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

Дивіться також Ізраїль та Іран обмінялися ударами по нафтових об'єктах: видовищні відео наслідків

Що відомо про обстріл Хайфи та Єрусалиму

Іранська армія запустила по Ізраїлю ракети ввечері 15 червня. Частину з повітряних цілей збила протиповітряна оборона, але фіксуються влучання в кількох місцях. Там розпочалися пожежі. Наразі за даними The Times Of Israel відомо про 4 поранених. Одна жінка отруїлася димом від пожежі, троє інших людей отримали легкі травми.

Іран знову атакував Ізраїль: відео із соцмереж

Так сповіщення про ракетний обстріл звучали в центральній та північній частині Ізраїлю. Загалом сирени, що попереджали про ракетний обстріл, звучали по всій країні – в Тель-Авіві, Єрусалимі та Хайфі, в прикордонному районі Гази та частинах окупованого Ізраїлем Західного берега річки Йордан. Жителів просили дотримуватися рекомендацій і потурбуватися про власну безпеку.

Над Ізраїлем збивали іранські ракети: відео

Кілька ракет були помічені в небі над Хайфою. Очевидці та місцеві ЗМІ публікували кадри прольоту озброєння та наслідків атаки. У місті сталося пряме влучання в житловий будинок у Прибережному районі. На місце події виїхали пожежники.

Пожежа після ракетної атаки по Хайфі: дивіться відео

Повітряні сили Ізраїлю перехоплювали ракети, щоб усунути загрозу. Після оцінки ситуації Командування тилу дозволило громадянам залишати захищені зони. По завершенню атаки на місцях, де були повідомлення про падіння снарядів, розпочалися пошуково-рятувальні роботи.

Очевидицею обстрілу в Єрусалимі стала ведуча Sky News Ялда Хакім.

Ось з чим люди тут стикаються протягом останніх кількох днів, відколи Ізраїль розпочав атаку на іранський режим,

– зазначила журналістка.

У містах Ізраїлю сталися пожежі внаслідок обстрілів: відео

Рятувальники ліквідовують наслідки іранської атаки: дивіться відео

Нагадаємо, Іран обстріляв Ізраїль і зранку. Тоді внаслідок атаки загинули 8 людей, зокрема 8-річна дитина. Вибухи лунали в Бат-Ямі та Тамрі. постраждали близько 200 людей, багато хто з них перебувають в лікарні. Рятувальники продовжують пошуки щонайменше 20 зниклих безвісти після удару в Бат-Ямі.