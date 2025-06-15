Больше всего ударам подверглась Хайфа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Армию обороны Израиля.

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Что известно об обстреле Хайфы и Иерусалима

Иранская армия запустила по Израилю ракеты вечером 15 июня. Часть из воздушных целей сбила противовоздушная оборона, но фиксируются попадания в нескольких местах. Там начались пожары. Сейчас по данным The Times Of Israel известно о 4 раненых. Одна женщина отравилась дымом от пожара, трое других людей получили легкие травмы.

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Так извещения о ракетном обстреле звучали в центральной и северной части Израиля. В общем сирены, предупреждавшие о ракетном обстреле, звучали по всей стране – в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе, в приграничном районе Газы и частях оккупированного Израилем Западного берега реки Иордан. Жителей просили придерживаться рекомендаций и позаботиться о своей безопасности.

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Несколько ракет были замечены в небе над Хайфой. Очевидцы и местные СМИ публиковали кадры пролета вооружения и последствий атаки. В городе произошло прямое попадание в жилой дом в Прибрежном районе. На место происшествия выехали пожарные.

Пожар после ракетной атаки по Хайфе: смотрите видео

Воздушные силы Израиля перехватывали ракеты, чтобы устранить угрозу. После оценки ситуации Командование тыла позволило гражданам покидать защищенные зоны. По завершению атаки на местах, где были сообщения о падении снарядов, начались поисково-спасательные работы.

Очевидцем обстрела в Иерусалиме стала ведущая Sky News Ялда Хаким.

Вот с чем люди здесь сталкиваются в течение последних нескольких дней, с тех пор, как Израиль начал атаку на иранский режим,

– отметила журналистка.

В городах Израиля произошли пожары в результате обстрелов: видео

Спасатели ликвидируют последствия иранской атаки: смотрите видео

Напомним, Иран обстрелял Израиль и утром. Тогда в результате атаки погибли 8 человек, в частности 8-летний ребенок. Взрывы раздавались в Бат-Яме и Тамре. пострадали около 200 человек, многие из них находятся в больнице. Спасатели продолжают поиски по меньшей мере 20 пропавших без вести после удара в Бат-Яме.