В Ірані заявили про запуск нової надважкої ракети

На тлі ескалації війни в Ірані країна офіційно заявила, буцімто запустила нову надважку ракету. І це був не демонстраційний удар, а бойовий.

Про це повідомило Iran International.

Що за надважку ракету запустив Іран?

Її назва не відома. Але є трохи даних про напрямок руху.

В понеділок іранські державні ЗМІ опублікували відеозапис того, що вони описали як "надважку ракету нового покоління", запущену по американських базах у регіоні на початку нової хвилі іранських ударів,

– ідеться в дописі.

Є і відео імовірного запуску. В ролику чутно, як люди кричать "Аллах великий".

Іран запускає "нову надважку ракету" в бік американських баз: дивіться відео

Таким чином КВІР заявив про нову хвилю атак на американські бази в регіоні. Також там говорили, що наразі б'ють ракетами старого покоління по Ізраїлю, але перейдуть і до нових.

Military Watch Magazine припустив, що це може бути ракета Fattah-2, яка використовує гіперзвуковий плануючий корпус і може наближатися до цілей з неочікуваних напрямків. Утім, можливо, ракету запустили, щоб нейтралізувати цінні цілі, важливі для знищення на ранніх стадіях.