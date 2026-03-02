Укр Рус
Геополітика Близький Схід В Ірані заявили про запуск нової надважкої ракети
2 березня, 19:47
2

В Ірані заявили про запуск нової надважкої ракети

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Іран офіційно заявив про запуск нової надважкої ракети по американських базах у регіоні.
  • Це може бути Fattah-2 з гіперзвуковим плануючим корпусом, але точна назва не відома.

На тлі ескалації війни в Ірані країна офіційно заявила, буцімто запустила нову надважку ракету. І це був не демонстраційний удар, а бойовий.

Про це повідомило Iran International

Дивіться також Масштабна операція "Епічна лють" проти Ірану: що відбувається зараз на Близькому Сході 

Що за надважку ракету запустив Іран? 

Її назва не відома. Але є трохи даних про напрямок руху. 

В понеділок іранські державні ЗМІ опублікували відеозапис того, що вони описали як "надважку ракету нового покоління", запущену по американських базах у регіоні на початку нової хвилі іранських ударів, 
– ідеться в дописі. 

Є і відео імовірного запуску. В ролику чутно, як люди кричать "Аллах великий". 

Іран запускає "нову надважку ракету" в бік американських баз: дивіться відео 

Таким чином КВІР заявив про нову хвилю атак на американські бази в регіоні. Також там говорили, що наразі б'ють ракетами старого покоління по Ізраїлю, але перейдуть і до нових. 

Military Watch Magazine припустив, що це може бути ракета Fattah-2, яка використовує гіперзвуковий плануючий корпус і може наближатися до цілей з неочікуваних напрямків. Утім, можливо, ракету запустили, щоб нейтралізувати цінні цілі, важливі для знищення на ранніх стадіях.