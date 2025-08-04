Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не хотів би коментувати розміщення атомних підводних човнів США, оскільки Росія нібито обережно ставиться до заяв, пов'язаних з ядерною безпекою.

На брифінгу у понеділок, 4 серпня, він наголосив на необхідності обережних заяв з цього приводу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Як відреагувала Росія на розміщення човнів?

"В цьому випадку очевидно, що американські підводні човни й так перебувають на бойовому чергуванні. Це постійний процес. Ось це перше. Але загалом, звичайно, в таку полеміку не хотілося б ніяк втягуватись", – сказав він.

Дмитро Пєсков каже, що Росія нібито обережно ставиться до будь-яких заяв, пов'язаних із ядерною проблематикою, дотримуючись "відповідальної позиції", а позиція диктатора Володимира Путіна начебто добре відома.

Росія дуже уважно ставиться до тематики ядерного нерозповсюдження. І, звичайно, ми вважаємо, що всі повинні бути дуже і дуже обережні з ядерною риторикою,

– заявив прессекретар Кремля.

До слова, Дмитро Медведєв днями різко пригрозив американському президенту Дональду Трампу війною Росії зі Сполученими Штатами після встановлення нового дедлайну для досягнення угоди про мир в Україні.

Після цього Трамп наказав перемістити 2 атомні підводні човни у регіон, який ближче до Росії. Це відповідь на погрози Медведєва. Він наголосив, що кремлівський політик "має гострий язик" і йому не слід було про це говорити.