На брифинге в понедельник, 4 августа, он отметил необходимость осторожных заявлений по этому поводу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как отреагировала Россия на размещение лодок?

"В этом случае очевидно, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс. Вот это первое. Но в целом, конечно, в такую полемику не хотелось бы никак втягиваться", – сказал он.

Дмитрий Песков говорит, что Россия якобы осторожно относится к любым заявлениям, связанных с ядерной проблематикой, придерживаясь "ответственной позиции", а позиция диктатора Владимира Путина вроде бы хорошо известна.

Россия очень внимательно относится к тематике ядерного нераспространения. И, конечно, мы считаем, что все должны быть очень и очень осторожны с ядерной риторикой,

– заявил пресс-секретарь Кремля.

К слову, Дмитрий Медведев на днях резко пригрозил американскому президенту Дональду Трампу войной России с Соединенными Штатами после установления нового дедлайна для достижения соглашения о мире в Украине.

После этого Трамп приказал переместить 2 атомные подводные лодки в регион, который ближе к России. Это ответ на угрозы Медведева. Он отметил, что кремлевский политик "имеет острый язык" и ему не следовало об этом говорить.