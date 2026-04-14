Він був моїм другом і хорошою людиною, – Трамп про Орбана
- Дональд Трамп похвалив Віктора Орбана за його роботу, назвавши його другом і хорошою людиною.
- Трамп заявив, що Орбан не дозволив людям руйнувати Угорщину, порівнюючи це з ситуацією в Італії.
Американський президент Дональд Трамп, коментуючи результати парламентських виборів в Угорщині, похвалив Віктора Орбана, який незабаром залишить свою посаду прем'єр-міністра країни.
Свою думку з цього приводу він висловив в інтерв'ю для Corriere della Sera.
Що сказав Трамп про Орбана?
У новому інтерв'ю Дональд Трамп, відповідаючи на запитання про те, чи розчарований він поразкою партії "Фідес", яку очолює Віктор Орбан, назвав ще поки чинного прем'єр-міністра Угорщини своїм "другом".
Він був моїм другом, це були не мої вибори, але він був моїм другом, хорошою людиною. Він добре впорався з імміграцією. Він не дозволив людям приїздити й руйнувати його країну, як це зробила Італія,
– сказав він.
До слова, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що підтримка Трампа щодо Орбана не спрацювала, і це матиме наслідки на ставлення до нього в США і поза межами країни.
Довідково. У голосуванні 12 квітня взяли участь 79,5% виборців. Партія "Тиса" здобула 52,4% голосів, одразу за нею йде "Фідес" з часткою голосів 39,1%, "Наша Батьківщина" отримала 5,8% голосів.
Що відомо про вибори?
Після результатів парламентських виборів Орбан оголосив про плани на внутрішні зміни в партії та проведення засідання виконавчого комітету 28 квітня. За його словами, їх підтримали 2,25 мільйона виборців.
Зазначимо, економіст Іван Ус у коментарі 24 Каналу пояснював, що поразка Віктора Орбана на виборах означає програш проросійських настроїв у Євросоюзі та зменшення перешкод допомозі Україні.
До слова, радник Офісу Президента Михайло Подоляк припустив у коментарі 24 Каналу, що Європа виграла від результатів виборів. Зокрема, перемога Петера Мадяра матиме хороші наслідки і для України.