Він був моїм другом і хорошою людиною, – Трамп про Орбана

Американський президент Дональд Трамп, коментуючи результати парламентських виборів в Угорщині, похвалив Віктора Орбана, який незабаром залишить свою посаду прем'єр-міністра країни.

Свою думку з цього приводу він висловив в інтерв'ю для Corriere della Sera.

Що сказав Трамп про Орбана?

У новому інтерв'ю Дональд Трамп, відповідаючи на запитання про те, чи розчарований він поразкою партії "Фідес", яку очолює Віктор Орбан, назвав ще поки чинного прем'єр-міністра Угорщини своїм "другом".

Він був моїм другом, це були не мої вибори, але він був моїм другом, хорошою людиною. Він добре впорався з імміграцією. Він не дозволив людям приїздити й руйнувати його країну, як це зробила Італія,

– сказав він.

До слова, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що підтримка Трампа щодо Орбана не спрацювала, і це матиме наслідки на ставлення до нього в США і поза межами країни.

Довідково. У голосуванні 12 квітня взяли участь 79,5% виборців. Партія "Тиса" здобула 52,4% голосів, одразу за нею йде "Фідес" з часткою голосів 39,1%, "Наша Батьківщина" отримала 5,8% голосів.

