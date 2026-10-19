"США бачать бізнес": політтехнолог пояснив різницю у підходах Заходу до війни

Політтехнолог Юрій Подорожній вказав на кардинальну різницю у сприйнятті війни в Україні західними союзниками. Для США це переважно бізнес-можливості, тоді як для Європи російська агресія є прямою загрозою окупації.

Як зазначив експерт в ефірі 24 Каналу, американський підхід нагадує ситуацію після Першої та Другої світових війн. Натомість європейські політики змушені розплачуватися власними рейтингами через складну безпекову та економічну ситуацію.

Як війна змінює політичний ландшафт Європи

За словами Подорожнього, саме через відчуття безпосередньої загрози в Європейському Союзі стрімко набирають популярність крайньо праві та крайньо ліві сили. Вони вже сьогодні готові займати місця у владі, що неминуче змінить політичний ландшафт континенту.

Подивіться, у Мерца п'ятнадцять відсотків, Макрон не зможе перескочити ці вибори,

– підкреслив політтехнолог.

Проте прихід до влади радикальних сил не обов'язково стане катастрофою для нашої держави, якщо українська дипломатія діятиме проактивно. Експерт нагадав ситуацію з виборами в Італії, коли прем'єр-міністеркою стала Джорджа Мелоні.

Вона була проти підтримки України Європою, але як кардинально її думка змінилася, коли вона обійняла посаду. Однозначно стверджувати, що Марін Ле Пен прийде у Франції і країна одразу відвернеться від нас, не варто,

– резюмував Юрій Подорожній.

Він додав, що вітчизняним дипломатам необхідно працювати з усіма політичними силами, включно з Ле Пен та "Альтернативою для Німеччини", адже головне завдання – щоб вони не виступали проти України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що європейські лідери вже готуються до можливого зближення Дональда Трампа з Владіміром Путіним.

Також, як вже повідомлялося, оточення американського політика часто розглядає переговори щодо України як своєрідний аукціон для власного бізнесу.