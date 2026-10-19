Как отметил эксперт в эфире 24 Канала, американский подход напоминает ситуацию после Первой и Второй мировых войн. В то же время европейские политики вынуждены расплачиваться собственными рейтингами из-за сложной ситуации в сфере безопасности и экономики.

Как война меняет политический ландшафт Европы

По словам Подорожнего, именно из-за ощущения непосредственной угрозы в Европейском Союзе стремительно набирают популярность крайне правые и крайне левые силы. Они уже сегодня готовы занять места во власти, что неизбежно изменит политический ландшафт континента.

Посмотрите, у Мерца пятнадцать процентов, Макрон не сможет перескочить эти выборы,

– подчеркнул политтехнолог.

Однако приход к власти радикальных сил не обязательно станет катастрофой для нашего государства, если украинская дипломатия будет действовать проактивно. Эксперт напомнил ситуацию с выборами в Италии, когда премьер-министром стала Джорджия Мелони.

Она была против поддержки Украины со стороны Европы, но как кардинально изменилось ее мнение, когда она вступила в должность. Однозначно утверждать, что Марин Ле Пен придет к власти во Франции и страна сразу отвернется от нас, не стоит,

– резюмировал Юрий Подорожный.

Он добавил, что украинским дипломатам необходимо работать со всеми политическими силами, включая Ле Пен и "Альтернативу для Германии", ведь главная задача – чтобы они не выступали против Украины.

Напомним, ранее мы писали, что европейские лидеры уже готовятся к возможному сближению Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Кроме того, как уже сообщалось, окружение американского политика часто рассматривает переговоры по Украине как своеобразный аукцион для собственного бизнеса.