Переговоры о мире все больше напоминают торги, где на кону стоит не только будущее Украины, но и миллиардные прибыли. Пока Вашингтон ищет путь к завершению войны, бизнесмены из окружения Дональда Трампа могут получить шанс заработать на соглашениях с Россией.

Профессор международной политики Скотт Лукас в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, как коммерческие интересы окружения Трампа влияют на переговоры по Украине, какие российские активы оказались в центре потенциальных сделок и почему Европе придется брать на себя больше ответственности за собственную безопасность.

Прибыль вместо дипломатии: истинная цель "миротворцев" Трампа

Анализ действий представителей администрации Дональда Трампа указывает на фундаментальное изменение приоритетов американской внешней политики. Для таких фигур, как Джаред Кушнер и Стив Виткофф, главной целью является не достижение мира или даже режима прекращения огня, а получение финансовой выгоды для себя и своего окружения.

Эта тенденция ярко проявилась еще во время попыток Кушнера вмешаться в переговоры по Газе. Его мотивацией была не обеспокоенность гибелью десятков тысяч мирных жителей, а перспектива заключения выгодных контрактов на строительство курортов и кондоминиумов на разрушенных территориях.

Тот же подход сейчас применяется к Украине. Когда Кушнер говорит о "стратегии "win-win" (выигрыше для обеих сторон) в контексте российско-украинской войны, он имеет в виду не дипломатический успех для Киева и Москвы, а исключительно коммерческую выгоду для тех, с кем он ведет бизнес.

Именно поэтому к переговорному процессу привлекаются не профессиональные дипломаты, экономисты или военные эксперты, а застройщики, не имеющие никакого геополитического опыта.

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Российская экономическая ловушка

Кремль прекрасно понимает коммерческие аппетиты окружения Трампа и активно использует их для усиления своего контроля над Украиной. Россия предлагает американским переговорщикам масштабные экономические соглашения, которые должны стать своеобразной взяткой за политические уступки. Среди ключевых направлений такой "коммерческой дипломатии" выделяются три масштабных проекта:

Редкоземельные минералы: Россия пыталась привлечь Виткоффа и Кушнера к разработке полезных ископаемых, в частности на оккупированных украинских территориях. Украина, нуждаясь в американской поддержке, также вынуждена маневрировать в этих условиях, подписывая соответствующие контракты.

Активы "Лукойла": речь идет о продаже зарубежных активов российской компании на сумму 22 миллиарда долларов. Потенциальными покупателями выступает не традиционный энергетический бизнес, а консорциум, в который входят большой донор Республиканской партии и бизнесмены, связанные с семьями Виткоффа и Трампа.

Возобновление "Северного потока": Несмотря на то, что во время первого срока Трампа его администрация жестко критиковала Германию за участие в "Северном потоке-2", сейчас структуры, связанные с новой командой, рассматривают возможность заработать на восстановлении поврежденного газопровода.

Показательно, что со стороны России переговоры по "Северному потоку" ведет Кирилл Дмитриев – главный финансовый советник Владимира Путина и глава Российского фонда прямых инвестиций. Москва сознательно пытается скомпрометировать американских переговорщиков.

Кушнер и Виткофф наивно полагают, что экономические стимулы заставят Россию остановить вторжение. Между тем Кремль использует эти соглашения в качестве рычага давления: в обмен на контракты от Вашингтона будут требовать заставить Украину пойти на территориальные уступки и отказаться от гарантий безопасности.

Вакуум ответственности в Вашингтоне

Единственным сдерживающим фактором в этой ситуации остается наличие в администрации США другой фракции (вероятно, представленной такими фигурами, как директор ЦРУ Джон Ретклифф), которая противостоит коммерциализации внешней политики и сливает информацию об этих кулуарных переговорах в прессу.

Однако общая картина в Вашингтоне демонстрирует критический вакуум ответственного лидерства. Чиновники, которые должны были бы формировать жесткую позицию в отношении России, руководствуются собственными политическими амбициями.

Например, госсекретарь Марко Рубио, заявляя о "стратегическом тупике" в Украине, фактически самоустраняется от решения проблемы, поскольку его главный приоритет – подготовка к президентским выборам 2028 года.

Вместо того чтобы публично заявить Путину о невозможности его победы и заставить Россию сесть за стол реальных переговоров путем ужесточения санкций (в частности, против теневого флота) и предоставления Украине систем Patriot, американская администрация сеет хаос. Президент сосредоточен на собственном эго, вице-президент открыто не поддерживает европейскую безопасность, а ключевые министры заняты внутренними преобразованиями.

Вызов для Европы

Осознавая, что Россия не намерена прекращать террор против гражданского населения (почему регулярно удары наносятся по украинским городам), украинская делегация во время визитов в Вашингтон вынуждена маневрировать между различными фракциями.

Главная задача Киева – найти тех ответственных чиновников, которые готовы обсуждать реальные оборонные потребности: защиту энергосети, финансовую поддержку и обеспечение способности Украины оказывать давление на российские войска.

Однако общий вывод заключается в том, что в условиях, когда США превращают геополитику в закрытый аукцион для приближенных бизнесменов, бремя лидерства должна взять на себя Европа. Именно европейские страны должны активизировать работу над совместными оборонными контрактами, производством дронов и систем ПВО, поскольку полагаться исключительно на Вашингтон в его нынешнем состоянии становится все опаснее.