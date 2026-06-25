"Не має військового рішення": Фіцо зробив важливу заяву щодо війни в Україні

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо переконаний, що війна в Україні не може завершитися військовим шляхом. Натомість європейські країни мають сприяти дипломатичному розв'язанню конфлікту.

Про це він заявив 25 червня під час конференції з відновлення України, яка проходить у польському Гданську.

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Що сказав Фіцо про війну в Україні?

За словами прем'єр-міністра Словаччини, Європа має бути консолідована у своїх дипломатичних зусиллях з проводу врегулювання війни.

Ця руйнівна війна не має військового рішення і може припинитися лише за столом перемовин,

– підкреслив Фіцо.

Він також зауважив, що війна призводить до величезних людських страждань і руйнувань. При цьому, наслідки протистояння Росії й України, як уточнив політик, відчутні далеко за межами країни.

Роберт Фіцо наполягає, що для Словаччини немає найкращої альтернативи, аніж повна повага до міжнародного права, що ґрунтується на положеннях Хартії ООН. Так, уряд його країни, каже Фіцо, наполягає на більшому докладанні дипломатичних зусиль.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський 18 червня провів зустріч із Робертом Фіцо в Брюсселі. Під час розмови сторони обговорили питання євроінтеграції України, енергетичної співпраці, а також підсумки саміту G7, який проходив в Евіані.

Зеленський також поінформував про дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення миру, та порушив тему майбутніх міжурядових консультацій між Україною і Словаччиною. Роберт Фіцо, зі свого боку, зазначив, що діалог із українським президентом набуває "цікавої та конструктивної якості", а сама розмова мала відкритий характер і охоплювала як спільні позиції, так і розбіжності у поглядах.