Росія змінює підхід до ведення бойових дій в умовах позиційної війни, – ISW

Російська армія намагається адаптовувати тактику для ведення позиційної війни. Наразі окупаційне командування надає пріоритет забезпеченню своїх військ легкими моторизованими транспортними засобами.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як росіяни змінюють тактику?

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російське військове командування планує у 2026 році передати штурмовим підрозділам понад 2 600 легких транспортних засобів – зокрема багі, мотоцикли і квадроцикли – із резервів Генерального штабу.

Ще близько 4 200 таких транспортних засобів упродовж першого кварталу, як заплановано, надасть російська оборонно-промислова база.

За словами Машовця, для досягнення цих показників російське командування значною мірою покладається на "несистемні закупівлі" – волонтерську допомогу, пожертви та фінансування з бюджетів окремих регіонів.

Легкі моторизовані транспортні засоби російські війська переважно використовують для підвезення піхоти ближче до передових позицій.

Зосередженість російського військового командування на виробництві та постачанні легкого транспорту додатково підтверджує оцінку ISW про те, що російські сили оптимізували свою діяльність під умови позиційної війни в Україні, а їхні наступальні дії в найближчій та середньостроковій перспективі, ймовірно, залишатимуться повільними та обмеженими,

– йдеться у звіті.

Крім того, російське військове командування, за повідомленнями, впроваджує систему ситуаційної обізнаності тактичного рівня для оптимізації ухвалення рішень на полі бою. Зокрема, планується використання штучного інтелекту, щоб компенсувати низький рівень підготовки та ініціативності молодших офіцерів.

