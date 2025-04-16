Путін хоче поступок від США, тому "стелить" шлях до переговорів про мир через Суми, – France 24

Нещодавній удар по Сумах, який став причиною загибелі десятків людей, привернув увагу до північного регіону України. Спроби Росії просунутися у Сумській області, на думку експертів, свідчать про прагнення розтягнути оборонні лінії та створити видимість прогресу росіян на фронті.

І це відбувається у той момент, коли виснажлива війна заходить у "кривавий глухий кут". Таким чином Росія радше за все хоче переконати США у своїх успіхах, аби не йти на поступки у питанні переговорів про мир. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на France 24.

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Які наміри Росії щодо Сум

Кореспондент Джеймс Андре розповів, що ескалація на кордоні Сумського регіону розпочалася після того, як Росія повернула контроль над ділянкою в Курській області. Окупанти відтісняють ЗСУ від Курська, переносячи імпульс в Україну, і Суми є головним містом на їхньому шляху.

Директор Євразійської демократичної ініціативи Пітер Залмаєв назвав удар Росії по центру Сум "опортуністичним злочином", що став можливим через близькість до кордону. На його думку, атака на місто стала демонстрацією позиції Москви стосовно мирних переговорів.

Подвійні удари посилають сигнал про те, що Путіну все одно і що Трампу потрібно піти на ще більше поступок російській стороні. Вони показують, що Путін впевнений, що ще багато українських територій, які потрібно захопити, і ще багато життів, щоб забрати, перш ніж він захоче сісти за стіл переговорів,

– заявив Залмаєв.

Навіщо це Путіну

France 24 пише, що Володимир Путін ще під час свого візиту до Курська доручив військовим створити буферну зону вздовж кордону. Французький генерал у відставці Жером Пеллістранді зазначив, що наразі зарано робити висновки стосовно намірів Росії щодо Сумської області.

"Поки рано говорити, чи хочуть росіяни захопити частину Сумської області чи створити буферну зону на кордоні, щоб запобігти повторенню Курського наступу. У будь-якому разі росіяни не пропустять тактичної можливості захопити територію та зруйнувати оборону України", – додав він.

На думку Пеллістранді, наразі українська армія краще оснащена, ніж восени. За його словами, наші сили створили міцнішу оборону, хоча це "не обов'язково означає, що вони в основному відмовилися від надії відвоювати втрачену територію, принаймні військовим шляхом".

"З російської сторони промисловість озброєнь у самому розпалі, і вони розпочали новий набір кадрів. І все ж вони все ще не можуть забезпечити вирішальний прорив… Це проблема для Путіна, якому не буде багато чого показати на щорічному параді до Дня Перемоги", – зазначив генерал.

Аналітики припускають, що таким чином Росія намагається показати перевагу на фронті, щоб схилити адміністрацію Трампа до поступок.

Це стосується Сполучених Штатів, які збираються відігравати важливу роль у будь-яких переговорах. Атаки на Суми вказують на те, що Росія намагається нав'язати США, що вона є стороною-переможцем і тому не повинна йти на поступки. І, здається, американці цілком можуть слухати,

– заявила Вероніка Понісцякова з Університету Портсмута.