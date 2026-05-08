Зброя, яку не бачить РЕБ: Росія планувала озброїти Іран тисячами безпілотників, – ЗМІ

Росія нібито планувала масштабну передачу Ірану сучасних безпілотників, зокрема близько 5000 дронів з оптоволоконним керуванням, які складно виявити та подавити. Також йшлося про підготовку іранських військових для їх використання проти американських та союзницьких сил у Перській затоці.

Про це повідомляє The Economist із посиланням на отриманий з надійного джерела конфіденційний документ.

Що відомо про можливу угоду між Іраном та Росією?

Росія розглядала можливість передати Ірану близько 5000 малих дронів з оптоволоконним управлінням, які використовуються для бойових дій і мають високу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Окрім цього, документ російської військової розвідки (ГРУ) містив план постачання далекобійних дронів і навчання іранських військових їх застосуванню. У матеріалах також згадується ідея залучення іранських студентів, а також інших груп, для підготовки операторів безпілотників.

Метою плану, за припущеннями, могло бути посилення потенціалу Ірану у разі можливого конфлікту зі США в регіоні Перської затоки. Водночас наразі немає підтверджень, що цей план був реалізований або що Іран фактично отримав зазначені системи озброєнь.

До слова! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що Росія не зможе допомагати Ірану безпосередньо військовою присутністю, проте може направити експертів для допомоги, зокрема з "Шахедами".

Чому Іран та Росія тісно співпрацюють?

Співпраця Ірану та Росії базується на спільному прагненні протистояти санкціям і послабити вплив Заходу. Обидві країни перебувають під міжнародним тиском, тому активно поглиблюють військову, політичну та економічну взаємодію.

Найактивніше розвивається військово-технічна співпраця. Іран активно постачав Росії дрони "Шахед", які використовуються у війні проти України, а натомість прагне отримати сучасну російську зброю, зокрема винищувачі Су-35 і системи ППО С-400. Зміцненню зв'язків також сприяла їхня спільна участь у війні в Сирії.

Крім цього, Москва і Тегеран мають спільну мету – послабити позиції США та їхніх союзників. На початку 2025 року країни підписали угоду про "всеосяжне стратегічне партнерство", а Росія продовжує підтримувати Іран на міжнародній арені, зокрема в питаннях його ядерної програми.

Чи можна вважати війну в Ірані завершеною?

Попри заяви про можливе завершення конфлікту на Близькому Сході, ситуація в регіоні залишається напруженою. США завдали ударів по іранських об'єктах, однак у Вашингтоні запевняють, що це не означає відновлення повномасштабних бойових дій. Водночас Тегеран звинуватив американську сторону у порушенні режиму перемир'я, тоді як Дональд Трамп наполягає, що домовленості про припинення вогню залишаються чинними.

Паралельно США та Іран готуються до підписання меморандуму, який має стати кроком до завершення війни в регіоні. Документ передбачає 30-денний переговорний процес щодо безпеки судноплавства, іранської ядерної програми та можливого пом'якшення американських санкцій.

На тлі дипломатичних контактів адміністрація Трампа вирішила згорнути місію "Проєкт Свобода", пояснивши це прогресом у переговорах із Тегераном. Водночас експерти застерігають, що попри оптимістичні заяви сторін, ситуація на Близькому Сході все ще залишається нестабільною та складною.