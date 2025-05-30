Ескалація неминуча: у НАТО не вистачить часу підготуватися до війни з Росією, – Bloomberg

Росія подвоїла свої бойові сили після початку війни в Україні, а данська розвідка оцінює, що Путін зможе розпочати широкомасштабний європейський конфлікт через п’ять років. Аналітики відповіли, чи готове НАТО швидко протистояти таким викликам.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Bloomberg.

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Військова потужність Росії зростає

Початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році показав несподівану слабкість російських військ, які зазнали поразки під Києвом. Нині ситуація змінилася: сили Росії суттєво посилилися. Вони збільшили кількість війська і вдосконалили своє озброєння. Це і викликає занепокоєння в НАТО та європейських країнах через їхню недостатню готовність до потенційного конфлікту.

Як зазначають у виданні, з моменту вторгнення в Україну в лютому 2022 року бойові сили Росії подвоїлися. Країна-агресорка навчається нейтралізувати сучасну західну зброю, зокрема системи HIMARS, що раніше давали перевагу Україні.

В чому Росія випереджає НАТО

За даними видання, Росія випереджає НАТО у сфері безпілотників і електронної війни. Вони використовують велику кількість адаптивних дронів. Окрім того, точність і живучість крилатих та балістичних ракет, таких як "Іскандер", значно покращилися, що ускладнює їх перехоплення системами Patriot.

Росія фактично демонструє повну байдужість щодо кількості власних втрат, а це впливає на західних військових. Вони, за словами аналітиків, мусять готувати населення Європи до високих втрат.

Чи готове НАТО до зіткнення з Росією

Як повідомляє Bloomberg, нові корпуси НАТО ще не готові до повномасштабної війни з Росією. Лише один повітряно-десантний корпус США може оперативно реагувати, але він все ще експериментує з тактиками протидії сучасній війні дронів.

Навчання, щоб продемонструвати Москві, що Альянс може спрямувати сили на схід, заплановані не раніше 2027 року,

– повідомили у виданні.

До того ж йдеться про можливі логістичні виклики для країн Європи у разі ескалації. Вони можливі через вразливу інфраструктуру, що може опинитися під обстрілами, на відміну від України, чия логістика захищена мирними країнами на заході.

Попри зростання військової напруги на кордонах Росії з Альянсом, у ЄС існує консенсус щодо того, чи варто зупиняти Путіна в Україні. Навіть попри на позицію Угорщини з цього приводу, Європа виділяє кошти на переозброєння та розвиток нових технологій, зокрема дронів. Однак, як зазначають у виданні, темп змін залишається повільним, що дає Москві час для підготовки до нової агресії.

Напередодні генерал Девід Петрус зазначив, що російська армія може здійснити напад на Литву, щоб перевірити реакцію західних країн, або ж це може стати початком масштабнішого наступу.

До слова, НАТО планує значно посилити вимоги щодо військового потенціалу. Зокрема, нещодавно Альянс запросив у Німеччини 40 тисяч військових, що стане серйозним викликом для країни, адже Бундесвер досі не досягнув запланованого у 2018 році рівня у 203 тисячі військових.