Путін готує новий наступ, а в України закінчуються запаси американської зброї, – WSJ

Росія не планує завершувати війну в Україні, а натомість готується до нового літнього наступу. В цей час запаси американської зброї в Україні поступово закінчуються.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Росія не планує закінчувати війну

Як зазначає видання, "нічого не зрушить з місця", доки Путін не побачить реальну вигоду від переговорів. Його неявка – це ще один доказ того, що Росія не налаштована серйозно завершувати війну. Замість себе Путін відправив до Туреччини делегацію низького рівня, подібну до тієї, що брала участь у переговорах у 2022 році.

За словами журналістів, з наближенням літа Росія, схоже, готується до нового наступу. За зиму окупанти захопили частину території на сході України – ціною величезних втрат та без жодного стратегічного прориву.

Але Путін знає: за кілька тижнів Україна залишиться без запасів американських боєприпасів,

– підкреслили у WSJ.

Президент США Дональд Трамп намагався сприяти припиненню війни. Але що довше Путін говорить про мир, продовжуючи війну, то гірше виглядає сам Трамп.

Найкращим шляхом до миру могло б стати посилення тиску на Москву. Зокрема Трамп міг би розпочати з так званих вторинних санкцій проти країн, які купують російську нафту.

Крім того, президент США міг би оголосити про збільшення військової допомоги Україні. У такому випадку і США, і Україна могли б вести переговори з набагато сильніших позицій.

Нагадаємо, 16 травня в Туреччині розпочалися перемовини між Україною та Росією. За словами речника МЗС Георгія Тихого, для української делегації пріоритет номер один на порядку денному – це повне безумовне тривале припинення вогню