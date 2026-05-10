Путін кусатиме лікті: генерал Годжес назвав країну, напад на яку дорого обійдеться Росії

Ризик атаки Росії на членів НАТО зростатиме, якщо Україна почне програвати. Загроза для країн Балтії та Фінляндії збільшуватиметься, якщо у Кремлі будуть впевнені, що США за них не заступляться.

Таку думку в екскклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив американський генерал Бен Годжес.

Чим здатна Європа захистити себе від Росії без США?

За словами Годжеса, в країнах Балтії вже зараз розміщені не лише їхні власні війська, а й багатонаціональні контингенти союзників. Зокрема, в Естонії, Латвії та Литві присутні підрозділи з Великої Британії, Франції, Канади, Іспанії, Нідерландів і США. Окрім цього, в регіоні діють сили авіаційного патрулювання НАТО, а також потенціал країн Північної Європи – Швеції, Фінляндії та Норвегії.

Тобто, як він підкреслює, це не ситуація, коли окремі невеликі національні підрозділи самостійно обороняють кордон, наприклад біля Нарви. Йдеться про більш складну і вже інтегровану оборонну систему, хоча вона все одно має свої обмеження.

Найбільшою потенційною слабкістю він називає можливу відсутність американської авіаційної підтримки. На його думку, саме це Росія могла б спробувати використати. Тому союзники мають усвідомлювати ці ризики й посилювати слабкі місця, передусім у сфері протиповітряної оборони, яка залишається одним із найуразливіших напрямків.

Водночас Годжес високо оцінює шанси Фінляндії вистояти проти російської агресії. Напад на Фінляндію, на думку генерала, став би фатальною помилкою для Кремля. У такому разі Росія зазнає нищівної поразки.

Фінляндія надзвичайно добре підготовлена: має ефективну систему мобілізації й одну з найпотужніших артилерійських сил у Європі. Думаю, Росія навряд чи наважиться повторити цю помилку,

– підсумував екскомандувач американських сил у Європі.

Яка ймовірність нападу Росії на країни НАТО, і яким він може бути?

За даними Politico, європейські уряди вважають, що Володимир Путін може спробувати перевірити, наскільки НАТО реально готове до оборони. Вони припускають, що найближчі 1 – 2 роки є для Кремля "вікном можливостей" – через політичну невизначеність у США та те, що ЄС ще не встиг повністю наростити оборону.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснює, що НАТО і Європа справді готуються до можливого загострення з боку Росії. Водночас йдеться не про неминучу велику війну, а про підвищення готовності й переозброєння.

За його словами, повномасштабний напад Росії на країни НАТО зараз малоймовірний, бо в неї просто немає достатніх сил і ресурсів для такої операції.

Для цього потрібна дуже велика армія, якої Росія не має. Натомість експерт вважає, що найбільш реальний сценарій – це провокації або обмежені гібридні дії: локальні інциденти, тиск, демонстрація сили тощо.