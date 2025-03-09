Якщо війна завершиться до 2030 року, Росія зосередить сили проти Європи, – німецька розвідка
- Голова німецької розвідки вважає, що завершення війни в Україні до 2030 року може збільшити загрозу з боку Росії для Європи та країн НАТО.
- Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вважає, що війна з Росією для Європи неминуча через її слабкість, незалежно від результату війни в Україні.
Голова німецької розвідки Бруно Каль заявив, що плани Росії та її подальша агресія залежать від війни в Україні. За його словами, якщо вона завершиться швидше, то країна-терористка може стати ще серйознішою загрозою для Європи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Каля для Deutsche Welle.
Читайте також Як Трамп хоче зробити боляче Україні та чи стане тепер Європа "дорослим у кімнаті"
Росія готується до війни з НАТО
Бруно Каль пояснив, що завершення війни в Україні може збільшити ймовірність агресивних кроків з боку Росії, які перевірятимуть єдність Заходу та надійність статті 5 НАТО.
Голова німецької розвідки припустив, що якщо російсько-українська війна завершиться до 2029 – 2030 року, Росія зможе раніше використати свої технічні, матеріальні та людські ресурси для створення загрози Європі.
Швидке припинення війни в Україні дозволить росіянам використати свою енергію там, де вони насправді цього хочуть, а саме – проти Європи,
– підкреслив Каль.
За його словами, Росія прагне відновити світовий порядок 1990-х років, коли її сфера вплив розширювалася на Захід, а Сполучені Штати розглядали можливість скорочення військової присутності в Європі.
Згодом заяву голови німецької розвідки прокоментував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він переконаний, що розвідка ФРН помиляється у своїх припущеннях і Європа у будь-якому випадку не уникне війни з Росією.
Ні, шановний, ви все одно не уникнете війни з Росією через 4 – 6 років, бо ви ліниві і не хочете змінюватися суспільно. Лише нордіки, Польща та Франція готові до протистояння. А Німеччина не здатна навіть Таурус один зробити швидше, ніж за рік-півтора,
– написав Коваленко.
За його словами, росіяни нападуть на країни НАТО незалежно від завершення війни в Україні передусім через слабкість Європи.
До слова, в литовській розвідці також заявили, що Росія може розпочати обмежені військові дії проти окремих країн НАТО вже протягом найближчих трьох-п'яти років. Водночас там переконані, що для повномасштабної війни з Альянсом Росія не має достатнього потенціалу на середньострокову перспективу.