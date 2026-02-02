Росія нарощує військову силу біля кордону з Фінляндією, – ISW

Росія накопичує військову інфраструктуру поблизу фінського кордону. Такі дії можуть бути спрямовані на підготовку Кремля до потенційного майбутнього конфлікту з НАТО.

Про ймовірне вторгнення Росії в Європу розібрали в ISW.

Що Росія будує біля кордону з Фінляндією?

Фінська національна телекомпанія Yle опублікувала супутникові знімки, зроблені в період з червня 2024 року по жовтень 2025 року, на яких видно російське будівництво на військовій базі "Рибка" в Петрозаводську, Республіка Карелія, що знаходиться приблизно за 175 кілометрів від фінського кордону.

Росія будує військову інфраструктуру / супутникові знімки

На військовій базі "Рибка" вже є велика авіабаза та склад обладнання. Yle також повідомила, що супутникові знімки за травень та серпень 2025 року показують, що Росія також будує нове військове містечко в Кандалакші, що в Мурманській області (приблизно за 115 кілометрів від фінського кордону).

Російські чиновники, включаючи президента Росії Володимира Путіна, раніше безпосередньо погрожували Фінляндії, зокрема застосовуючи формулювання, які Росія використовувала для хибного виправдання своїх вторгнень до України.

