Путін ніколи не стане союзником США: Годжес розніс ідею Трампа про "відрив" Росії від Китаю

Ідея Дональда Трампа "відтягнути" Росію від Китаю навіть ціною поступок щодо України є нереалістичною. Москва не зміниться, поки не зазнає серйозної поразки, а стратегічна ініціатива поступово переходить до Києва.

Для забезпечення безпеки країни необхідна сильна армія, власна оборонна промисловість та ефективна система мобілізації. Про це у коментарі 24 Каналу заявив генерал Бен Годжес, відставний офіцер Армії США та екскомандувач американських сил у Європі.

Чому Росія не стане союзником США?

Експерт наголосив, що Росія має одну ключову мету – зруйнувати НАТО та посварити США з Європою.

"Росія не стане надійним партнером чи союзником Сполучених Штатів. У неї є одна ключова мета – зруйнувати НАТО і посварити США з Європою. І, відверто кажучи, Дональд Трамп у цьому їй допомагає", – зазначив Годжес.

Він додав, що Китай не сприймає Росію як рівного союзника, а розглядає її передусім як джерело енергоресурсів і сировини.

Я не вірю в ідею, що Росію можна "відірвати" від Китаю. Вона не зміниться, доки не зазнає серйозної поразки й не впаде нинішній режим. Лише тоді з'явиться шанс на іншу Росію,

– каже генерал.

В іншому разі, хто б не прийшов після Путіна, він, найімовірніше, продовжить ту саму політику – зокрема агресію проти Естонії, Латвії, Литви та війну проти України.

То як діяти Україні?

Експерт підкреслив, що за останні місяці Україна досягла значних успіхів на фронті та в дипломатичних процесах.

Очевидно, що стратегічна ініціатива поступово переходить на бік України, і я сподіваюся, що ця тенденція збережеться. Це не означає, що Росія припинить убивати мирних українців, але загальний баланс змінюється, і дедалі більше людей у світі розуміють: Росія не здатна перемогти Україну,

– пояснив Годжес.

Він вважає, що шлях до перемоги лежить через економічне і стратегічне ослаблення Росії, зокрема шляхом обмеження її експорту нафти та газу.

Експерт відзначив, що членство України в НАТО поки що не є реалістичним, а країна має зміцнювати власну оборону.

"Інших гарантій не існує. Це означає – сильна і боєздатна армія, ефективна система мобілізації, подібна до фінської чи ізраїльської, щоб швидко розгортати сили у разі потреби. Це також означає потужну власну оборонну промисловість, здатну забезпечити країну необхідним озброєнням без критичної залежності від зовнішніх постачальників", – наголосив він.

Розвідувальні служби залишаються ключовим елементом безпеки для відстеження військових злочинців та притягнення їх до відповідальності. Крім того, важливим фактором є участь суспільства у підтримці держави та збереженні патріотичного духу після війни.

Як Путін "годує" Трампа казками та чому той йому вірить?

За даними The New York Times, Кремль активно намагається переконати світ у неминучій перемозі Росії та вимагає передачі Донбасу. Водночас реальні дані з фронту свідчать про значне уповільнення наступу.

Російська армія фактично перейшла до позиційної війни. Темпи наступу настільки низькі, що за нинішніх умов Росії знадобилося б понад 30 років, щоб повністю захопити Донбас.

Фактичний стан на фронті включає втрату територій, відсутність масштабних проривів та технологічну адаптацію українських військ, що активно застосовують дрони та системи протидії. Масовані наступи бронетехнікою майже зникли, а російські війська змушені діяти малими піхотними групами в так званій "сірій зоні".

Аналітики зазначають, що Дональд Трамп часто покладається на особисті джерела інформації та уподобання Кремля. Його сприйняття реальності формує поєднання дипломатичних сигналів і бажання бачити Росію як "сильного гравця", що нібито контролює ситуацію.

За словами політолога Ігоря Чаленка, це створює ілюзію, що Москва має перевагу на полі бою, хоча насправді вона стикається з величезними людськими втратами та внутрішніми проблемами. Сотні тисяч військових загинули або були поранені, а мобілізація нових ресурсів значно ускладнена економічним тиском та зниженням бойового духу.

Для Кремля захоплення Донбасу залишається ключовою метою з військового, економічного та політичного погляду. Контроль над регіоном забезпечує можливість тиснути на Київ у переговорах, а також впливати на логістику українських військ.