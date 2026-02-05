Готує умови для відхилення будь-якої мирної угоди: ISW розкрив, про що свідчать заяви Росії

Російське військово-політичне керівництво продовжує висувати максималістські вимоги, прагнучи капітуляції України. Напередодні російські чиновники й пропагандисти вкотре підтвердили відданість Москви своїм військовим цілям.

Водночас Кремль продовжує відкидати ідею безпекових гарантій для України, зокрема, розміщення іноземного контингенту у разі укладення мирної угоди. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також Ворогу вдалось захопити Мирноград та просунутись біля Гуляйполя: огляд карти фронту від ISW

Які цілі Росії?

За оцінками аналітиків ISW, російські посадовці й надалі висувають жорсткі умови, формуючи інформаційне підґрунтя для відмови від будь-яких мирних домовленостей, які не відповідатимуть раніше зайнятою Москвою позиції.

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова вкотре заявила, що можливе розміщення західних військових у повоєнній Україні, зокрема в межах так званої "Коаліції охочих", Москва вважає абсолютно неприйнятним.

У Росії стверджують, що така присутність становитиме загрозу її безпеці, і попереджають: ці сили можуть розглядатися як законні військові цілі, і кажуть, що завершення війни можливе лише з урахуванням "корінних причин" війни.

Зазначається, що цим терміном у Москві фактично позначають свої ключові вимоги, серед яких відступ НАТО до кордонів 1997 року, послаблення української армії та політичні зміни в Україні на користь проросійського.

Які заяви свідчать про наміри Москви?

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Росія продовжить війну в Україні доти, доки український уряд "не ухвалить відповідних рішень", чим підтвердила намір продовжувати війну, допоки Київ не прийме вимоги Москви.

Водночас колишній нардеп та зрадник Віктор Медведчук, близький особистий союзник диктатора Володимира Путіна, заявив напередодні, що заяви про розміщення західних військ в Україні заводять переговори у "глухий кут".

За його словами, Росія "ніколи не дозволить" розмістити сили в Україні. своєю чергою депутати Держдуми також підтвердили явне неприйняття Кремлем післявоєнних гарантій безпеки для України, які пропонували союзники.

Які поточні результати переговорів?