Росія не може розраховувати на території, які вона не захопила, – Венс
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія не може розраховувати на українські території, які вона не захопила, і що завищені вимоги Росії його не хвилюють.
- Венс наголосив, що США вийдуть з переговорного процесу, якщо побачать, що Росія "веде переговори недобросовісно".
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія не може розраховувати на те, що вона отримає українські території, які навіть не захопила.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Венса для FoxNews.
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Венс зробив заяву щодо переговорів
Джей Ді Венс заявив, що завищені вимоги Росії його не хвилюють, бо "так часто буває на переговорах". Однак, за його словами, якби у Вашингтоні побачили, що Росія "веде переговори недобросовісно", США вийшли б із процесу.
Наша позиція така: ми не хочемо, щоб Україна зазнала краху. Ми, очевидно, хочемо, щоб Україна залишалася суверенною державою. Але Росія не може очікувати, що їй віддадуть території, яких вона навіть не захопила. А саме це було прописано в їхньому початковому плані миру,
– сказав віцепрезидент США.
Венс додав, що він може назвати прогресом той факт, що росіяни та українці "взагалі почали розмовляти", а на столі з'явилися конкретні пропозиції про мир.
Ми від самого початку розуміли, що перша російська пропозиція буде надмірною. Ми знали, що вони вимагатимуть більше, ніж розумно було б надати,
– підкреслив Джей Ді Венс.
Нагадаємо, раніше віцепрезидент США заявляв, що посередництво Вашингтону в переговорах між Україною та Росією є неможливим без прямих контактів обох країн. Також, за словами Венса, Сполучені Штати хочуть перейти від ідеї 30-денного перемир'я до довгострокового врегулювання війни в Україні.