Росія не має шансів на перемогу, – Келлог про війну в Україні
- Келлог заявив, що війну можна завершити лише дипломатичним шляхом, а російські заяви про успіх – не відповідають дійсності.
- Росія не досягла значних успіхів на полі бою за останні півтора року, але втрачає багато солдатів.
Росія не досягла жодних значних успіхів на полі бою за останні півтора року, тож не виграє у цій війні. Конфлікт в Україні можна завершити лише дипломатичним шляхом.
Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог в ефірі Fox News, передає 24 Канал. Російські заяви про успіх – не відповідають дійсності.
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Що заявив Келлог
Спецпредставник Дональда Трампа розповів – Росія втрачає сотні тисяч солдатів, але просувається метрами, а не милями.
Вона досі не захопила Київ чи Одесу, а річка Дніпро залишається головним бар'єром. Натомість українці завзято воюють на своїй землі.
Якби вони (росіяни – 24 Канал) вигравали, ця війна вже була б завершена на їхню користь. Але йде четвертий рік,
– зазначив Келлог.
Нагадаємо, напередодні в Держдепі США заявили, що найближчі дні будуть вирішальними для миру в Україні. Вашингтон очікує від Москви конкретних кроків, зокрема негайного припинення вогню.