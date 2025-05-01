Росія не має шансів на перемогу, – Келлог про війну в Україні

Росія не досягла жодних значних успіхів на полі бою за останні півтора року, тож не виграє у цій війні. Конфлікт в Україні можна завершити лише дипломатичним шляхом.

Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог в ефірі Fox News, передає 24 Канал. Російські заяви про успіх – не відповідають дійсності.

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Що заявив Келлог

Спецпредставник Дональда Трампа розповів – Росія втрачає сотні тисяч солдатів, але просувається метрами, а не милями.

Вона досі не захопила Київ чи Одесу, а річка Дніпро залишається головним бар'єром. Натомість українці завзято воюють на своїй землі.

Якби вони (росіяни – 24 Канал) вигравали, ця війна вже була б завершена на їхню користь. Але йде четвертий рік,

– зазначив Келлог.

Нагадаємо, напередодні в Держдепі США заявили, що найближчі дні будуть вирішальними для миру в Україні. Вашингтон очікує від Москви конкретних кроків, зокрема негайного припинення вогню.