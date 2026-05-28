Повний провал: Росія втрачає ще одну близьку країну-партнерку

Диктатор Володимир Путін погрожує Вірменії через рух країни в бік Європейського Союзу. Кремль вже давно втрачає Єреван через свою слабкість.

Політолог, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв розповів 24 Каналу, що погіршення відносин між країнами триває вже кілька років. Все почалося з того, як Росія не захистила Вірменію після поновлення війни з Азербайджаном у 2023 році. Внаслідок цього останні встановили контроль над Нагірним Карабахом.

Росія демонструє слабкість

За словами Краєва, за весь час повномасштабної війни Росія не врятувала жодного свого союзника. Тут можна згадати Сирію. У випадку з Іраном вони пробували якось допомогти, але суттєво це нічого не змінило. З Вірменією теж особливо показова ситуація.

Все це показує, що Росія перестає бути сильним та впливовим гравцем. Вплив країни на міжнародній арені розраховується за тим, наскільки вона може змінювати курс дій інших країн; як може нав'язувати власну волю іншим країнам; як вона може захищати союзників та долати ворогів. Росія за всіма метриками провалилася,

– зауважив Краєв.

Зверніть увагу! В Росії вже почали шантажувати Вірменію цінами на газ. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що країна може втратити "вигідну" ціну на російський газ, якщо почне віддалятися від РФ.

Натомість Вірменія вже шукає зближення із західними країнами. Там навіть проходили спільні навчання з американськими військовими, не може не викликати роздратування в Росії.

Різні закиди про "українські сценарії" ми чули вже й раніше. В Росії говорили таке щодо Фінляндії та Швеції. Але коли стало зрозуміло, що вони точно йдуть в НАТО, то усі питання в РФ вже зникли. Там роблять такі погрози не від великої сили, а від слабкості. Вони розуміють обмеженість власних ресурсів,

– зауважив Краєв.

Додамо, російський диктатор Путін нещодавно пригрозив Вірменії через рух країни до Європейського Союзу. Він почав розповідати, що в такому випадку може повторитися "український сценарій" через зміну геополітичного курсу.