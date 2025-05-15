"Готові до компромісів": голова делегації Росії висловився про переговори з Україною в Туреччині

Делегація Росії готова до відновлення переговорів з Україною у Стамбулі та допускає обговорення "можливих компромісів". Він назвав це продовження перемовин у 2022 році.

Таку заяву у четвер, 15 травня, зробив помічник російського диктатора Володимир Мединський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Як у Росії коментують переговори

"Російська делегація готова до відновлення переговорного процесу в Стамбулі та можливих компромісів, їх обговоренню", – сказав Володимир Мединський, зазначивши, що у російської делегації "робочий настрій присутній".

Пізніше голова російської делегації розповів, що у середу, 14 травня, Володимир Путін провів нараду, на якій поставив завдання і визначив переговорну позицію Росії. Коментуючи це, він дорікнув Україні

Ми розглядаємо ці переговори як продовження мирного процесу в Стамбулі, який, на жаль, був перерваний українською стороною три роки тому,

– заявив він.

За словами Мединського, російська делегація має всі необхідні компетенції та повноваження для ведення переговорів, мовляв, вона налаштована на конструктивний лад, а також на пошук "можливих розв'язок і точок дотику".

"Завдання прямих переговорів з українською стороною рано чи пізно вийти на встановлення довгострокового миру, усунувши базові першопричини конфлікту", – додав помічник диктатора у коментарі представникам ЗМІ.

Нагадаємо, до складу російської делегації входять помічник Путіна Мединський, заступник міністра закордонних справ Галузін, начальник Головного управління Генштабу ЗС Костюков, та заступник міністра оборони Фомін.