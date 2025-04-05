Росія проштовхує "вигідну" співпрацю: як США можуть потрапити в пастку

Після нещодавнього візиту до Вашингтона, Кіріл Дмитрієв розповів, що американський бізнес начебто готовий замінити європейські компанії, які пішли із російського ринку. Мовиться про відновлення прямого авіасполучення та торгівлі. Кремлю це дуже вигідно, однак на США може чекати небезпека.

Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що хоч і обмежено, але торгівля між США та Росією триває. За його словами, частина російської військової промисловості не могла б працювати без експорту певних компонентів зі Сполучених Штатів Америки.

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Співпраця США та Росії

Кремль намагається вивести питання російсько-американської співпраці за рамки російсько-української війни. Олег Саакян вважає, що цього хочуть і у Сполучених Штатах Америки, однак простір для цього дуже вузький.

Американці, ймовірно, намагаються добитись припинення вогню на території України, щоб почати співпрацювати із Москвою.

Для Дональда Трампа Росія потрібна як молодший партнер перед обличчям Китаю. Він прагне робити певні кроки, які б нормалізували російське становище у світовому розрізі, щоб співпрацювати, наприклад, в Арктиці та потіснити там Китай,

– висловився політолог.

Крім того, Росія активно продає Трампу ідею, що зможе посадити Пекін за стіл перемовин щодо ядерних програм та стримування розвитку у цій сфері.

Важливо! Президент Володимир Зеленський заявив, що Кремль через посланця Кіріла Дмитрієва намагається домовитися зі США про виведення заморожених російських активів. За його словами, Росія найбільше переймається долею своїх 300 мільярдів доларів, а також прагне зняття санкцій, особливо європейських. Зеленський переконаний, що ні США, ні Європа не підуть на поступки, а навпаки – лише посилять тиск на агресора.

Під час візиту Дмитрієва до Вашингтону, він, ймовірно, обіцяв адміністрації США всі можливі поступки та вигоди, які може надати Росія, зокрема стабілізацію ситуації на Близькому Сході, в Ірані, спільне освоєння Арктики, торгівлю енергоносіями та будь-що інше, лише б американці відновили співпрацю із росіянами та "згодували їм Україну".

Метою є, як мінімум, виграти час, а як максимум, розхитати позиції США та добитись додаткових можливостей, от як відновлення авіасполучень. Це буде зняття ізоляції з Росії та створення можливості для західних компаній, щоб ті заходили на російські ринки,

– сказав Олег Саакян.

Однак, якщо Трамп піде на нормалізацію відносин із Росією без зупинки російсько-української війни, то це може спричинити внутрішньополітичну кризу всередині команди лідера США. Крім того, більша частина американців підтримують Україну та вважають, що Трамп діє недостатньо жорстко щодо Росії.