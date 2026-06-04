Кількість була нетиповою: Франція понад 11 разів за тиждень перехоплювала літаки Росії над НАТО

Французькі військові літаки за тиждень щонайменше 11 разів перехоплювали російські повітряні судна над Балтійським регіоном. У Парижі заявили про незвично високу активність російської авіації поблизу повітряного простору країн НАТО.

Про це заявив речник збройних сил Франції Гійом Верне, передає Reuters.

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Росія випробовує терпіння НАТО

За словами речника, за останній час кількість російських "провокацій" була нетиповою. За тиждень французькі літаки, у межах місії НАТО із патрулювання повітряного простору Естонії, Латвії та Литви, підіймались у небо для реагування на російські загрози щонайменше 11 разів.

Надзвичайно велика кількість перехоплень може сигналізувати про те, що Москва намагається продемонструвати свою силу саме того тижня, коли вона приймала щорічний Санкт-Петербурзький міжнародний економічний форум,

– зазначив Верне.

За даними французьких військових, російські літаки рухалися без поданих планів польоту та без радіозв'язку. Серед виявлених повітряних суден були винищувачі, розвідувальні та транспортні літаки.

Нагадаємо, нещодавно Росія почала поширювати наратив про нібито польоти українських дронів через країни НАТО. Кремль прагне таким чином змусити північноєвропейських партнерів скоротити допомогу для України.

Також російські пропагандисти опублікували список компаній у Європі, які нібито допомагають Україні виробляти безпілотні апарати. У списку згадані філії 11 українських компаній у європейських державах, таких як: Велика Британія, Данія, Латвія, Німеччина, Нідерланди, Литва, Польща та Чехія. Також Москва назвала ще 10 компаній-виробників компонентів для БпЛА. До цього списку входять: Чехія, Ізраїль, Туреччина, Італія, Іспанія та Німеччина.

Після цього у Кремлі пригрозили європейським країнам ескалацією на європейському континенті, мовляв, таке рішення Європи є навмисним кроком проти Росії. Окремо у Міноборони Росії наголосили, що дії європейських країн "втягують їх у війну з Росією".