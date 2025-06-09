"Їхав виготовляти шампунь, а потрапив у пекло": як Росія заманює африканців на війну в Україну

Тисячі іноземців Росія завербувала для участі у бойових діях в Україні та роботи на військових заводах. Африканців та жителів інших країн, що розвиваються, змушують служити в армії окупантів, заманюючи високою зарплатнею.

Багато африканців, завербованих у російське військо, так і не повернулися, – вони стали жертвами самогубних піхотних атак, під час яких загарбники щодня зазнають понад 1100 втрат, просуваючись на лічені метри, передає 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

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Їхали робити шампунь, а опинилися на війні

Серед африканців, яких обманом змусили служити в окупаційному війську, Жан Онана. Безробітнього камерунця, неспроможного утримувати дружину та трьох маленьких дітей, привабило оголошення про роботу на російській фабриці шампунів.

36-річний Онана відклав гроші на квиток і в березні полетів до Москви. Однак замість вирішення фінансових проблем, ця подорож привела його у пекло східного фронту в Україні. Онана майже одразу після прибуття був затриманий разом із 10 іншими чоловіками з Бангладешу, Камеруну, Зімбабве та Гани. Їм повідомили, що працювати вони не будуть. Натомість їм запропонували підписати однорічний контракт на службу в російській армії.

Онана, спокусившись обіцянками високої зарплатні й під тиском підписавши контракт, пройшов п'ятитижневе навчання в Ростові та Луганську. В його підрозділі було ще близько десяти іноземців – із Бангладешу, Зімбабве та Бразилії.

Під час навчання він ще мав змогу телефонувати додому, але на шляху до фронту в нього забрали телефон і документи.

Його військова кар'єра завершилась майже не розпочавшись. На початку травня він потрапив до полону.

Ще один нещодавно захоплений у полон африканець – 25-річний Малик Діоп із Сенегалу. На допиті ЗСУ він розповів, що навчався в Росії, коли до нього підійшли рекрутери в торговому центрі. Вони пообіцяли йому роботу на кухні в Луганську за 5700 доларів на місяць, подалі від бойових дій.

Однак уже за тиждень йому видали зброю, гранати та каску і повезли на фронт під Торецьк. Щойно випала нагода, він викинув зброю й форму і дезертирував. Після двох днів блукання його знайшли українці.

Рауль Сумо Тайо, дослідник Інституту досліджень безпеки в Преторії, пояснює, що низький рівень життя в африканських країнах змушує її мешканців погоджуватися на службу у російській армії.

Базова зарплата рядового у Камеруні — близько 67 фунтів стерлінгів на місяць. Натомість Росія, за даними джерел, пропонує близько 1500 фунтів стерлінгів.

Росія використовує африканців не лише на фронті. У травні Глобальна ініціатива з боротьби з транснаціональною організованою злочинністю повідомила, що російська компанія набирає сотні молодих жінок-іноземок, здебільшого з Африки, для виготовлення іранських дронів Shahed.

Їх наймали на роботу в компанію в Алабузькій особливій економічній зоні – індустріальному парку в Єлабузі, обіцяючи високу зарплатню та можливості для навчання. Жінкам не повідомляли, яку саме роботу вони виконуватимуть, і що об'єкт є воєнною ціллю.

Кілька африканських працівниць цього заводу, за повідомленнями, були поранені під час атаки українських дронів у квітні 2024 року.