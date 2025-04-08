Цього тижня представники російської та американської сторін зустрінуться у Стамбулі для проведення перемовин. Про що сторони говоритимуть – точно поки що невідомо.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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США знову проведуть зустріч з російською делегацією

Як повідомляють російські джерела, черговий етап переговорів Росії та Сполучених Штатів відбудеться 10 квітня. Зустріч країн знову відбудеться в Стамбулі, де 27 лютого сторони проводили 6-годинні перемовини.

Інформацію про зустріч Росії та Сполучених Штатів у Стамбулі підтвердили й у Державному департаменті США.

Раніше делегації обговорювали проблеми роботи посольств. Відомства повинні були створити в Москві та Вашингтоні команди для переговорів щодо припинення війни в Україні. Зараз також йтиме мова про усунення численних проблем щодо роботи дипломатів двох країн.

Відомо, що від Росії консультаціях у Стамбулі виступатиме новий посол Росії у США Олександр Дарчієв, а американську представить заступниця помічника держсекретаря Соната Коултер.

Прессекретар диктатора Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков говорив, що Москва і Вашингтон "докладають неабияких зусиль, щоб вийти на нормалізацію відносин". Він також анонсував, що зустріч проходитиме на рівні МЗС.