В Росії вже повідомили про представників делегацій від обох сторін. Про це повідомляють ворожі ЗМІ з посиланням на російське МЗС, інформує 24 Канал.

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Чергові переговори між США та Росією

Російську делегацію на консультаціях Москви та Вашингтона у Стамбулі представить посол Дарчієв, американську – заступник помічника держсекретаря Коултер.

На консультаціях продовжиться предметна робота щодо усунення численних проблем щодо роботи дипломатів двох країн,

– вказують у росЗМІ.

Нагадаємо, що у Стамбулі наприкінці лютого також були перемовини між російською та американською делегаціями.

Пропагандистські ЗМІ тоді писали, що переговори між сторонами щодо проблем роботи посольств була у резиденції генконсула Сполучених Штатів у Стамбулі. Загалом дискусії між делегаціями двох країн тоді тривали понад 6 годин.