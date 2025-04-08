Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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США знову проведуть зустріч з російською делегацією

Як повідомляють російські джерела, черговий етап переговорів Росії та Сполучених Штатів відбудеться 10 квітня. Зустріч країн знову відбудеться в Стамбулі, де 27 лютого сторони проводили 6-годинні перемовини.

Тоді делегації обговорювали проблеми роботи посольств. Відомства повинні були створити в Москві та Вашингтоні команди для переговорів щодо припинення війни в Україні. Про що зараз йтиме мова на зустрічі делегацій – не повідомляється.

Відомо лише, що від Росії консультаціях у Стамбулі виступатиме новий посол Росії у США Олександр Дарчієв, а американську представить заступниця помічника держсекретаря Соната Коултер.