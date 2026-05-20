Куди ж без України: Росія готує інфопривід для агресії проти країн Балтії, – ISW

Росія намагається створити привід для можливої майбутньої атаки на Литву, Латвію та Естонію. Кремль хоче приплести до своїх агресивних намірів версію про "український слід".

Росія хотіла б використати свою риторику для проведення військових операцій проти краї Балтії та Фінляндії. Про це пише ISW.

Що заявляє російська СЗР?

Служба зовнішньої розвідки Росії (СЗР) у понеділок, 18 травня, розповіла, що нібито ЗСУ планують завдати ударів БпЛА по території Росії. Хоча Україна й так регулярно завдає шкоди окупантам своїми БпЛА, російська розвідка сказала, що "атаку" мають здійснити з території країн Балтії, зокрема Латвії.

СЗР у своїй пропагандистській заяві повідомила, що українські оператори дронів вже перебувають на латвійських військових базах. Таким чином вона натякнула, що Росія бажає дестабілізувати Латвію та НАТО, завдавши ударів нібито по українських пунктах запуску БпЛА. Насправді ж країна-агресорка має намір атакувати латвійські військові бази та центри прийняття рішень, просто вигадавши привід.

У Москві часто використовують СЗР для поширення власних необґрунтованих наративів. Зазвичай вони спрямовані на дестабілізацію інших країн, а також для виправдання потенційного російського вторгнення.

Як реагують у Латвії?

Латвійські політики неодноразово відкидали звинувачення Росії в тому, що Латвія надає Україні свій повітряний простір чи територію для атак по Росії, як маніпулятивні. Погрози російської розвідки активізувались на тлі повідомлень про те, що у вівторок, 19 травня, румунський винищувач перехопив український дрон у повітряному просторі Естонії.

Прессекретар МЗС України Георгій Тихий того ж дня заявив, що Росія регулярно намагається перенаправляти українські безпілотники в Литву, Латвію та Естонію за допомогою систем РЕБ. Також він перепросив за ненавмисні інциденти. ISW раніше фіксував падіння українських безпілотників на території Балтії та Фінляндії, яке було спричинено російськими РЕБами.

Американський інститут вивчення війни пише, що СЗР, завдяки наративам про те, що українські сили використовують повітряний простір і територію Литви, Латвії та Естонії для атак по Росії, намагається створити привід для агресії.

Які загрози демонструє Росія останнім часом?

12 травня в Москві знову почались "погрози ядеркою". Там заявили про успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Після того Путін знову заговорив, що комплекс "Орешник" можуть оснастити ядерними боєголовками.

Росія продовжує спроби просування вздовж території України. Сирський зазначив, що для ворога пріоритетним напрямком на фронті є Покровський. Саме там країна-агресорка зосередила близько 100 000 окупантів.

Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається втягнути Білорусь у війну. Найімовірніше, мова може йти про провокації, диверсійні дії або обмежене використання окремих підрозділів, але не про повноцінний наступ уздовж усього кордону.