Загроза для НАТО зростає: Росія продовжує стягувати війська до кордону з Фінляндією

Москва нарощує військову присутність поблизу фінського кордону, а Фінляндія відчуває зростання загрози.

Про це заявив спеціальний представник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог в інтерв'ю ABS News, передає 24 Канал.

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Російська армія активізується поблизу кордонів НАТО

Келлог розповів про розмову з послом Фінляндії у США. Вони підтвердили, що Росія активно стягує сили до кордону.

Росіяни насправді нарощують сили на своєму кордоні. Тепер у Фінляндії найдовший кордон з Росією. І вони, очевидно, також мають проблеми,

– сказав Келлог.

За словами Келлога, президент Фінляндії Алекс Стубб уже порушував це питання у розмовах із Дональдом Трампом. Гельсінкі занепокоєне, що після завершення фази високої інтенсивності війни в Україні Росія перекине частину ресурсів на північний напрямок.

Фінляндія приєдналася до Альянсу у 2023 році, а її кордон з Росією – понад 1300 кілометрів – став найдовшою ділянкою контакту між НАТО та Росією.

Дії Росії на кордоні з Фінляндією

Раніше повідомлялось, що Фінляндія очікує збільшення військової присутності Росії біля своїх кордонів. За даними супутникових знімків, там відбувалось розгортання російської військової інфраструктури, зокрема техніки та будівництво вертолітної бази.

Днями два російських військових літаки порушили повітряний простір Фінляндії. Міністр оборони назвав порушення серйозним. Інцидент розслідує Прикордонна охорона.