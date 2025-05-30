Об этом заявил специальный представитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог в интервью ABS News, передает 24 Канал.

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Российская армия активизируется вблизи границ НАТО

Кэллог рассказал о разговоре с послом Финляндии в США. Они подтвердили, что Россия активно стягивает силы к границе.

Россияне на самом деле наращивают силы на своей границе. Теперь у Финляндии самая длинная граница с Россией. И они, очевидно, также имеют проблемы,

– сказал Келлог.

По словам Келлога, президент Финляндии Алекс Стубб уже поднимал этот вопрос в разговорах с Дональдом Трампом. Хельсинки обеспокоено, что после завершения фазы высокой интенсивности войны в Украине Россия перебросит часть ресурсов на северное направление.

Финляндия присоединилась к Альянсу в 2023 году, а ее граница с Россией – более 1300 километров – стала самым длинным участком контакта между НАТО и Россией.

Действия России на границе с Финляндией

Ранее сообщалось, что Финляндия ожидает увеличения военного присутствия России у своих границ. По данным спутниковых снимков, там происходило развертывание российской военной инфраструктуры, в частности техники и строительство вертолетной базы.

На днях два российских военных самолеты нарушили воздушное пространство Финляндии. Министр обороны назвал нарушение серьезным. Инцидент расследует Пограничная охрана.