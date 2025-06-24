Росія змінила час і частоту атак: в ООН порівняли вбивства цивільних у 2024 та 2025 роках

Російські атаки стають дедалі смертоноснішими. У перші 5 місяців 2025 року кількість загиблих і поранених внаслідок російських атак зросла на 50% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Окупанти б'ють балістичними ракетами по густонаселених районах, спричиняючи масштабні жертви серед цивільного населення. Про це заявила Даніель Белл, керівниця Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, передає 24 Канал із посиланням на Der Standard.

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Ворог свідомо полює за цивільними

Вона додала, що час доби, у який Росія здійснює атаки, підкреслює її свідомий намір завдати якомога більшої шкоди цивільним. Це стосується насамперед ударів 23 червня по школі в Білгороді-Дністровському на Одещині та 24 червня по місту Дніпро.

Обидва удари були здійснені вдень. Унаслідок атак загинули щонайменше 24 особи, ще понад 300 дістали поранення. Представники місії ООН, які провели інспекцію місця удару, не виявили жодних ознак військової присутності в будівлі школи.

Такі атаки, під час яких уражаються школи, житлові будинки чи медичні заклади, за міжнародним правом класифікуються як воєнні злочини.

Нагадаємо, що у ніч проти 17 червня Росія завдала удару по Києву, зруйнувавши багатоповерхівку в Солом'янському районі. Внаслідок цієї атаки загинули 23 людини. Загалом тієї ночі окупанти забрали життя 28 киян.