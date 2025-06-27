Оккупанты бьют баллистическими ракетами по густонаселенным районам, вызывая масштабные жертвы среди гражданского населения. Об этом заявила Даниэль Белл, руководитель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, передает 24 Канал со ссылкой на Der Standard.

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Враг сознательно охотится за гражданскими

Она добавила, что время суток, в которое Россия осуществляет атаки, подчеркивает ее сознательное намерение нанести как можно больший вред гражданским. Это касается прежде всего ударов 23 июня по школе в Белгороде-Днестровском в Одесской области и 24 июня по городу Днепр.

Оба удара были осуществлены днем. В результате атак погибли по меньшей мере 24 человека, еще более 300 получили ранения. Представители миссии ООН, которые провели инспекцию места удара, не обнаружили никаких признаков военного присутствия в здании школы.

Такие атаки, во время которых поражаются школы, жилые дома или медицинские учреждения, по международному праву классифицируются как военные преступления.

Напомним, что в ночь на 17 июня Россия нанесла удар по Киеву, разрушив многоэтажку в Соломенском районе. В результате этой атаки погибли 23 человека. Всего той ночью оккупанты унесли жизни 28 киевлян.