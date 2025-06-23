Около 15:00 оккупанты нанесли баллистический удар. Враг разрушил местное учебное заведение. Под завалами оказались люди, передает 24 Канал.

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Сколько погибших и раненых

Позже глава ОВА Олег Кипер уточнил, что в результате атаки в Белгород-Днестровском погибли 2 человека.

Сейчас также известно о, по меньшей мере, 12 раненых. 3 пострадавших в тяжелом состоянии. Остальные ранены, среди которых двое подростков, в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Разрушенное учебное заведение / Фото телеграмм Кипера

Напомним, что в ночь на 23 июня Киев получил массированный комбинированный удар. В столицу летели "Шахеды" и ракеты. Один из баллистических снарядов попал в пятиэтажное здание в Шевченковском районе. Погибли по меньшей мере 9 человек. Число жертв может возрасти, ведь поисково-спасательная операция на месте прилета продолжается.

К слову, кафиры повредили кампус КПИ имени Сикорского. Разрушения получили спорткомплекс, учебные корпуса и общежития.