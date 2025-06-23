Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает 24 Канал.

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В Киеве разрушена многоэтажка

Ночью 23 июня Россия нанесла очередной массированный обстрел Украины. Наибольший удар пришелся на Киев и область.

По словам Кличко, пока ситуация остается опасной, а под завалами уже несколько часов подряд продолжают искать людей.

Также недавно ГСЧС обратилась к нам с просьбой заметить, что разбор завалов продолжается, и ситуация опасна, есть угроза обвала,

– сообщил Кличко.

Мэр города отметил киевлянам, чьи дома пострадали, обращаться в штабы. Они развернуты во всех районах города, которые были атакованы. Там жители могут получить консультацию относительно временного жилья и устранения повреждений.

Детали атаки на Киев

В результате ракетной атаки на столицу известно о по меньшей мере 8 погибших и 34 раненых. Среди пострадавших есть дети, беременная женщина и работники ГСЧС. Спасательные работы еще продолжаются.

Еще один человек погиб из-за атаки на больницу в Белой Церкви. Всего по области пострадала гражданская инфраструктура в четырех районах.

Вблизи "Киевского политехнического института" ликвидировано возгорание. Само учебное заведение не получило повреждений.

Также долгое время был закрыт поврежденный выход со станции метро "Святошин".