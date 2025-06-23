Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає 24 Канал.

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У Києві зруйновано багатоповерхівку

Уночі 23 червня Росія завдала чергового масованого обстрілу України. Найбільший удар припав на Київ та область.

За словами Кличка, наразі ситуація залишається небезпечною, а під завалами вже кілька годин поспіль продовжують шукати людей.

Також нещодавно ДСНС звернулася до нас із проханням зауважити, що розбір завалів триває, і ситуація небезпечна, є загроза обвалу,

– повідомив Кличко.

Мер міста наголосив киянам, чиї домівки постраждали, звертатися до штабів. Вони розгорнуті в усіх районах міста, які були атаковані. Там мешканці можуть отримати консультацію стосовно тимчасового житла та усунення пошкоджень.

Деталі атаки на Київ

Унаслідок ракетної атаки на столицю відомо про щонайменше 8 загиблих і 34 поранених. Серед постраждалих є діти, вагітна жінка та працівники ДСНС. Рятувальні роботи ще тривають.

Ще одна людина загинула через атаку на лікарню у Білій Церкві. Всього по області постраждала цивільна інфраструктура в чотирьох районах.

Поблизу "Київського політехнічного інституту" ліквідовано займання. Сам навчальний заклад не зазнав ушкоджень.

Також довгу годину було закрито пошкоджений вихід зі станції метро "Святошин".