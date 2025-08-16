Російські представники поділились першими враженнями після зустрічі Трампа і Путіна

На Алясці 15 серпня пройшла зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. Російські чиновники розповіли перші враження від зустрічі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Дивіться також Із широкими усмішками: Білий дім опублікував протокольне фото Трампа та Путіна

Як чиновники відреагували на зустріч на Алясці?

Кілька російських посадовців розповіли перші враження після зустрічі Путіна і Трампа "Три на три". За словами ЗМІ, російський представник Кирило Дмитрієв заявив, що зустріч Трампа і Путіна пройшла "надзвичайно добре".

Водночас посол Росії у Вашингтоні Олександр Дарчієв назвав атмосферу перемовин лідерів Росії та США "позитивною". Проте він зазначив, що поки що великих проривів немає і, мовляв, не може бути.