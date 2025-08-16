Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Как чиновники отреагировали на встречу на Аляске?

Несколько российских чиновников рассказали первые впечатления после встречи Путина и Трампа "Три на три". По словам СМИ, российский представитель Кирилл Дмитриев заявил, что встреча Трампа и Путина прошла "чрезвычайно хорошо".

В то же время посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев назвал атмосферу переговоров лидеров России и США "позитивной". Однако он отметил, что пока больших прорывов нет и, мол, не может быть.