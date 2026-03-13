Російський танкер без екіпажу дрейфує біля берегів Італії: над ним стовп диму

Дрейфуючий російський нафтовий танкер Arctic Metagaz без екіпажу наближається до вод острова Лампедузи поблизу Італії. Вважається, що судно перевозить 900 тонн дизельного палива та два резервуари зрідженого газу.

Про це пишуть низка італійських медіа, зокрема IL Gazzetino.

Що відомо про російське судно біля берегів Італії?

За інформацією італійського телеканалу Tg1, величезний газовоз Arctic Metagaz довжиною 277 метрів, що належить Росії, перебуває в неконтрольованому дрейфі під впливом вітру та течій і наближається до італійського острова Лампедуза. На опублікованих декілька годин тому кадрах видно, як над судном здіймається дим.

Дрейфуючий російський танкер: дивіться відео Tg1

На борту, за попередніми даними, залишається близько 900 тонн суднового пального (газойлю), а також два резервуари з зрідженим газом.

Варто зауважити, що судно зазнало серйозних пошкоджень унаслідок низки потужних вибухів в акваторії між Лівією та Мальтою. Внаслідок інциденту весь екіпаж, а мовиться про 30 людей, евакуювали.

Після цього 61-метровий гігант, завантажений приблизно 61 000 тоннами зрідженого природного газу (СПГ), залишився повністю без керування.

До речі, напередодні, 12 березня, прем'єр-міністр Мальти Роберт Абела повідомляв, що російський Arctic Metagaz нездатний маневрувати і становить небезпеку для інших суден, тож влада застерігає мореплавців триматися щонайменше за 5 морських миль.

Що стало причиною ураження танкера Arctic Metagaz?