Україна готова відправити свої кораблі до Ормузької протоки, – The Times

Українські мінні тральщики, що нині базуються у британському порту Портсмут, можуть бути залучені до розмінування Ормузької протоки. Ідеться про потенційну участь у британсько-французькій ініціативі, спрямованій на відновлення безпеки судноплавства в регіоні.

Про це повідомляє видання The Times.

Які кораблі Україна може відправити на Близький Схід?

Ідеться про чотири кораблі, зокрема "Чернігів" (M310) та "Черкаси" (M311), які передала Велика Британія (раніше HMS Grimsby та HMS Shoreham), та "Маріуполь" (M301) і "Мелітополь" (M300), передані Нідерландами та Бельгією (раніше BNS Narcis та HNLMS Vlaardingen).

Українські тральщики можуть долучитись до британсько-французької місії з розмінування Ормузької протоки після досягнення відповідних домовленостей з Іраном.

Зауважимо, що кораблі HMS Grimsby та HMS Shoreham, які Британія передала Україні у 2023 році, є мінними шукачами класу Sandown. Наразі вони залишаються у британських водах, оскільки не можуть проходити до Чорного моря через обмеження.

У Портсмуті є чотири мінні мисливці. Вони не можуть вирушити до України, тому що, по-перше, вони будуть мішенню номер один, а по-друге, через конвенцію Монтре,

– повідомило джерело видання.

Ця конвенція обмежує прохід військових суден через протоку Босфор під час війни.

Україна висловлює сподівання, що саме ці кораблі стануть ключовим елементом морської безпеки, забезпечуючи виявлення та нейтралізацію мін поблизу узбережжя. Це, своєю чергою, сприятиме надійному захисту торгівельного судноплавства та стабільності морських перевезень.

Українські морські офіцери сьогодні долучаться до багатонаціонального саміту з військового планування в Постійному спільному штабі у Нортвуді. Там вони обговорять можливості залучення військових ресурсів для захисту судноплавства в Ормузькій протоці.

Важливо! Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк в етері 24 Каналу зауважив, що через затяжний конфлікт на Близькому Сході, блокування Іраном Ормузької протоки та невдачі на переговорах Дональд Трамп опинився у скрутному становищі. За словами Романюка, американський лідер має обмежений час на врегулювання конфлікту із Іраном, оскільки має інші великі важливі події. Крім того, на Трампа тисне економіка, судові рішення щодо повернення грошей американським компаніям, які переплатили мита, а також невдоволення всередині країни.



Тож, каже експерт, Іран, розуміючи це, навмисно тягне мирні переговори із США. А кожен наступний день працює проти американського президента сильніше, ніж проти самої іранської влади.

