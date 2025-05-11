Може бути кілька тисяч, – Макрон про миротворців, яких могли б розгорнути в Україні
- Макрон оцінив кількість іноземних військових, яких могли б розгорнути в Україні.
- Це може бути кілька тисяч, але не кілька сотень тисяч.
Лідер Франції Еммануель Макрон висловився про ймовірне розгортання миротворчих сил в Україні, а також оцінив кількість, про яку може йтися.
Про це французький президент сказав в інтерв'ю Le Parisien, пише 24 Канал.
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Розгортання миротворців в Україні
Французький лідер заявив, що відправка іноземних військ в Україну необхідна для "стабілізації ситуації" після припинення бойових дій з Росією.
"Необхідно розуміти, що авторитет не залежить від кількості. Сьогодні найбільша армія в Європі – це армія України, в якій мобілізовано мільйон бійців. Жодна інша армія не може зібрати таку кількість людей. Головне – це наявність військ в Україні", – сказав він.
Його запитали також про те, якою може бути кількість розгорнутих в Україні іноземних бійців.
Це може бути кілька тисяч, але не кілька сотень тисяч,
– сказав французький політик.
"Йдеться не про кількість. Йдеться про те, що ми будемо там, щоб забезпечити присутність для підтримки, як друга лінія оборони, у повітрі або в стратегічних точках, віддалених від лінії фронту. Перш за все, ми там, щоб продемонструвати солідарність", – додав президент Франції.
Також Макрон підтвердив, що обговорення цього питання з його європейськими колегами "триває".