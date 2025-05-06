Уже завдавав Путіну удару в тил: як Ердоган може допомогти Трампу притиснути Кремль

Після телефонної розмови з Реджепом Ердоганом Дональд Трамп повідомив, що хоче співпрацювати з ним для завершення російсько-української війни. Однак Туреччина досі має цікаву"співрацю" з Кремлем.

Саме її завершення допоможе США натиснути на Кремль. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, зазначивши, що Туреччина вже одного разу продемонструвала "неприязнь" до політики Владіміра Путіна.

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Як Ердоган може допомогти Трампу притиснути Кремль

За словами російського опозиційного політтехнолога, Трамп разом з Ердоганом – це краще, ніж один президент США. Цікаво, що саме з Туреччини до Росії йде найбільша кількість контрабанди (також з Казахстану та Китаю), зокрема продукції західних компаній, які займаються виготовленням озброєння, та зерно.

Перекрити ці канали контрабанди – це ефективний спосіб тиску на Путіна. Трамп може подзвонити до нього і сказати, що прикриє російську пропаганду. Диктатор посміється і буде надіятись, що канал з Туреччини залишиться. І тут Трамп дзвонить з Ердоганом…,

– пояснив він.

Ба більше, Ердоган може бути "початком тренду" президента США. Трамп може домовитись про це й з іншими країнами, а особливо тими, хто в різний спосіб допомагає Росії, і від яких російський диктатор таких кроків не очікував би.

Галлямов додав, що Ердоган вже "показав ікла" Путіну – Туреччина підтримала повстанців у Сирії, які скинули сирійського диктатора Башара Асада, а зараз надає безумовну дипломатичну підтримку перехідному уряду в Дамаску.

До слова, в кінці березня Ердоган заявив, що його країна мобілізувала всі дипломатичні ресурси для завершення війни в Україні. Президент зауважив, що Туреччина "не піддавалася нічиїм порадам і продемонструвала позицію, яка додала впевненості обом країнам".