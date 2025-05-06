Именно ее завершение поможет США надавить на Кремль. Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, отметив, что Турция уже однажды продемонстрировала "неприязнь" к политике Владимира Путина.

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Как Эрдоган может помочь Трампу прижать Кремль

По словам российского оппозиционного политтехнолога, Трамп вместе с Эрдоганом – это лучше, чем один президент США. Интересно, что именно из Турции в Россию идет наибольшее количество контрабанды (также из Казахстана и Китая), в частности продукции западных компаний, которые занимаются изготовлением вооружения, и зерно.

Перекрыть эти каналы контрабанды – это эффективный способ давления на Путина. Трамп может позвонить к нему и сказать, что прикроет российскую пропаганду. Диктатор посмеется и будет надеяться, что канал из Турции останется. И тут Трамп звонит с Эрдоганом..,

– объяснил он.

Более того, Эрдоган может быть "началом тренда" президента США. Трамп может договориться об этом и с другими странами, а особенно теми, кто разными способами помогает России, и от которых российский диктатор таких шагов не ожидал бы.

Галлямов добавил, что Эрдоган уже "показал клыки" Путину – Турция поддержала повстанцев в Сирии, которые свергли сирийского диктатора Башара Асада, а сейчас оказывает безусловную дипломатическую поддержку переходному правительству в Дамаске.

К слову, в конце марта Эрдоган заявил, что его страна мобилизовала все дипломатические ресурсы для завершения войны в Украине. Президент отметил, что Турция "не поддавалась ничьим советам и продемонстрировала позицию, которая добавила уверенности обеим странам".