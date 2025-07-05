Мелоні обговорила з Трампом допомогу Україні й зробила заяву щодо поставок від США

Премʼєр-міністерка Італії Джорджія Мелоні обговорила з президентом США Дональдом Трампом питання надання Україні американської зброї.

Відповідну заяву вона зробила у п'ятницю, 4 липня, у рамках економічного заходу Forum in Masseria. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Palazzo Chigi.

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Які результати розмови

Італійська прем'єр-міністерка заявила, що США поки лише "переглянули своє рішення про постачання окремих компонентів, зокрема ППО". Про припинення постачання зброї та підтримки, на її думку, не йдеться.

Це важливий факт, але це дуже відрізняється від повного припинення постачань,

– наголосила вона.

За її словами, вона бачила новини про нещодавню розмову Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Мелоні своєю чергою також повідомила що мала телефонну розмову з американським президентом.

Також Джордія Мелоні розповіла, що під час діалогу також обговорила з Дональдом Трапом питання підтримки України. Вона висловила сподівання щодо позитивних зрушень з цього приводу.

Нагадаємо, NBC News повідомляло, що перевірка запасів боєприпасів у Пентагоні не виявила критичного дефіциту. Рішення ініціювали через необхідність переорієнтації ресурсів на стримування Китаю.