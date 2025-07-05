Соответствующее заявление она сделала в пятницу, 4 июля, в рамках экономического мероприятия Forum in Masseria. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Palazzo Chigi.

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Какие результаты разговора

Итальянский премьер-министр заявила, что США пока только "пересмотрели свое решение о поставках отдельных компонентов, в частности ПВО". О прекращении поставок оружия и поддержки, по ее мнению, речь не идет.

Это важный факт, но это очень отличается от полного прекращения поставок,

– подчеркнула она.

По ее словам, она видела новости о недавнем разговоре Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Мелони в свою очередь также сообщила что имела телефонный разговор с американским президентом.

Также Джордия Мелони рассказала, что во время диалога также обсудила с Дональдом Трапом вопрос поддержки Украины. Она выразила надежду относительно положительных сдвигов по этому поводу.

Напомним, NBC News сообщало, что проверка запасов боеприпасов в Пентагоне не выявила критического дефицита. Решение инициировали из-за необходимости переориентации ресурсов на сдерживание Китая.